Σακίδιο Ατλέτικο Μαδρίτης Nike Academy 25/26

Ατλέτικο Μαδρίτης 25/26
Σακίδιο Nike Academy
Ο καιρός δεν στέκεται εμπόδιο στην προπόνησή σου και δεν θα πρέπει να είναι η αιτία για να μην έχεις στεγνό εξοπλισμό. Είτε ακουμπά στο έδαφος είτε κρέμεται σε έναν φράχτη, αυτό το σακίδιο αντέχει τις μη ιδανικές συνθήκες αγώνα και προπόνησης, ενώ μπορεί να χωρέσει και την μπάλα στην μπροστινή τσέπη. Το αδιάβροχο κάλυμμα διαθέτει τεχνολογία Nike Storm-FIT για επιπλέον κάλυψη από τις καιρικές συνθήκες, ενώ το διχτυωτό υλικό στην τσάντα εξασφαλίζει κυκλοφορία του αέρα και αερισμό τις μέρες που ο καιρός είναι καλός.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Deep Royal Blue/Sport Red/Λευκό
- Στυλ: IR4745-455
Ατλέτικο Μαδρίτης 25/26
Ο καιρός δεν στέκεται εμπόδιο στην προπόνησή σου και δεν θα πρέπει να είναι η αιτία για να μην έχεις στεγνό εξοπλισμό. Είτε ακουμπά στο έδαφος είτε κρέμεται σε έναν φράχτη, αυτό το σακίδιο αντέχει τις μη ιδανικές συνθήκες αγώνα και προπόνησης, ενώ μπορεί να χωρέσει και την μπάλα στην μπροστινή τσέπη. Το αδιάβροχο κάλυμμα διαθέτει τεχνολογία Nike Storm-FIT για επιπλέον κάλυψη από τις καιρικές συνθήκες, ενώ το διχτυωτό υλικό στην τσάντα εξασφαλίζει κυκλοφορία του αέρα και αερισμό τις μέρες που ο καιρός είναι καλός.
Πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Nike Storm-FIT προσφέρει προστασία από καιρικά φαινόμενα όπως ο αέρας και το νερό, για άνετη αίσθηση στις αντίξοες καιρικές συνθήκες.
- Μια πλαϊνή τσέπη που κλείνει με αυτοκόλλητο υλικό προσφέρει χώρο αποθήκευσης για το αδιάβροχο κάλυμμα.
- Μεγάλη τσέπη που προσφέρει χώρο για τις συσκευές σου.
- Τα ρυθμιζόμενα λουράκια ώμου με επένδυση εξασφαλίζουν άνετη εφαρμογή.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο χέρι
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Deep Royal Blue/Sport Red/Λευκό
- Στυλ: IR4745-455
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Ατλέτικο Μαδρίτης 25/26