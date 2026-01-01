Σακίδιο Ατλέτικο Μαδρίτης Nike Academy 25/26

exercise, fitness, training, activity Λίγα κομμάτια είναι ακόμη διαθέσιμα. Παράγγειλε σύντομα.

Ο καιρός δεν στέκεται εμπόδιο στην προπόνησή σου και δεν θα πρέπει να είναι η αιτία για να μην έχεις στεγνό εξοπλισμό. Είτε ακουμπά στο έδαφος είτε κρέμεται σε έναν φράχτη, αυτό το σακίδιο αντέχει τις μη ιδανικές συνθήκες αγώνα και προπόνησης, ενώ μπορεί να χωρέσει και την μπάλα στην μπροστινή τσέπη. Το αδιάβροχο κάλυμμα διαθέτει τεχνολογία Nike Storm-FIT για επιπλέον κάλυψη από τις καιρικές συνθήκες, ενώ το διχτυωτό υλικό στην τσάντα εξασφαλίζει κυκλοφορία του αέρα και αερισμό τις μέρες που ο καιρός είναι καλός.