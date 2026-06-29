Ρυθμιζόμενο καπέλο Dri-FIT για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο ACG Radical AirFlow Fly Cap

Perfect travel hat
Adam948596969
Ultra lightweight, breathable, quick drying and versatile! Really hoping they make different colours.
Ανακυκλωμένα υλικά
Σύντομα κοντά σου
Το Radical AirFlow είναι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο ύφασμα που έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της κυκλοφορίας του αέρα. Αυτό το jockey καπέλο ACG Fly για αγώνες έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσει την καινοτομία Radical AirFlow, ώστε να επιτρέπει την άμεση κυκλοφορία περισσότερου αέρα στο κεφάλι, καθώς αυξάνεις τον ρυθμό σου. Το Radical AirFlow έχει φορεθεί και δοκιμαστεί από κορυφαίους αθλητές τρεξίματος σε ανώμαλο δρόμο της ACG, και έχει αποδώσει κορυφαία αποτελέσματα. Είναι η σειρά σου να νιώσεις τη δροσιά.
ACG Radical AirFlow Fly Cap
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ.
Το Radical AirFlow είναι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο ύφασμα που έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της κυκλοφορίας του αέρα. Αυτό το jockey καπέλο ACG Fly για αγώνες έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσει την καινοτομία Radical AirFlow, ώστε να επιτρέπει την άμεση κυκλοφορία περισσότερου αέρα στο κεφάλι, καθώς αυξάνεις τον ρυθμό σου. Το Radical AirFlow έχει φορεθεί και δοκιμαστεί από κορυφαίους αθλητές τρεξίματος σε ανώμαλο δρόμο της ACG, και έχει αποδώσει κορυφαία αποτελέσματα. Είναι η σειρά σου να νιώσεις τη δροσιά.
Το Radical AirFlow διαθέτει εξαιρετικά αεριζόμενη κατασκευή με ανοίγματα, με την οποία διοχετεύεται περισσότερος αέρας απευθείας στο δέρμα, για γρήγορη εξάτμιση του ιδρώτα κατά την κίνηση.
Το απαλό πλεκτό ύφασμα με αραιή ύφανση χαρίζει απαλή αίσθηση στο δέρμα και επιτρέπει τη γρήγορη αποβολή της θερμότητας του σώματος. Το κλείσιμο με αυτοκόλλητο υλικό με το λογότυπο ACG σου επιτρέπει να προσαρμόζεις εύκολα την εφαρμογή στο λεπτό.
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Perfect travel hat
Adam948596969
Ultra lightweight, breathable, quick drying and versatile! Really hoping they make different colours.
ACG Radical AirFlow Fly Cap