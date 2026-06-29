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Ρυθμιζόμενο καπέλο Dri-FIT για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο ACG Radical AirFlow Fly Cap - Λευκό/Λευκό

Ανακυκλωμένα υλικά

ACG Radical AirFlow Fly Cap

Ρυθμιζόμενο καπέλο Dri-FIT για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο

49,99 €

Σύντομα κοντά σου

Αυτό το προϊόν εξαιρείται από τις προσφορές και τις εκπτώσεις του ιστοτόπου.

Το Radical AirFlow είναι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο ύφασμα που έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της κυκλοφορίας του αέρα. Αυτό το jockey καπέλο ACG Fly για αγώνες έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσει την καινοτομία Radical AirFlow, ώστε να επιτρέπει την άμεση κυκλοφορία περισσότερου αέρα στο κεφάλι, καθώς αυξάνεις τον ρυθμό σου. Το Radical AirFlow έχει φορεθεί και δοκιμαστεί από κορυφαίους αθλητές τρεξίματος σε ανώμαλο δρόμο της ACG, και έχει αποδώσει κορυφαία αποτελέσματα. Είναι η σειρά σου να νιώσεις τη δροσιά.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Λευκό
  • Στυλ: IX1854-100

ACG Radical AirFlow Fly Cap

49,99 €

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ.

Το Radical AirFlow είναι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο ύφασμα που έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της κυκλοφορίας του αέρα. Αυτό το jockey καπέλο ACG Fly για αγώνες έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσει την καινοτομία Radical AirFlow, ώστε να επιτρέπει την άμεση κυκλοφορία περισσότερου αέρα στο κεφάλι, καθώς αυξάνεις τον ρυθμό σου. Το Radical AirFlow έχει φορεθεί και δοκιμαστεί από κορυφαίους αθλητές τρεξίματος σε ανώμαλο δρόμο της ACG, και έχει αποδώσει κορυφαία αποτελέσματα. Είναι η σειρά σου να νιώσεις τη δροσιά.

Ριζική καινοτομία

Το Radical AirFlow διαθέτει εξαιρετικά αεριζόμενη κατασκευή με ανοίγματα, με την οποία διοχετεύεται περισσότερος αέρας απευθείας στο δέρμα, για γρήγορη εξάτμιση του ιδρώτα κατά την κίνηση.

Επαναστατική κατασκευή

Το απαλό πλεκτό ύφασμα με αραιή ύφανση χαρίζει απαλή αίσθηση στο δέρμα και επιτρέπει τη γρήγορη αποβολή της θερμότητας του σώματος. Το κλείσιμο με αυτοκόλλητο υλικό με το λογότυπο ACG σου επιτρέπει να προσαρμόζεις εύκολα την εφαρμογή στο λεπτό.

Επαναστατική άνεση

Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.

Περισσότερα πλεονεκτήματα

  • Η σχεδίαση χαμηλού προφίλ εφαρμόζει σφιχτά για σταθερή αίσθηση ενώ ανεβάζεις ρυθμό σε ανώμαλα εδάφη.
  • Το γείσο με προσχηματισμένη καμπύλη προστατεύει τα μάτια από τον ήλιο.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ρυθμιζόμενο κλείσιμο με αυτοκόλλητο υλικό
  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο χέρι
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Λευκό
  • Στυλ: IX1854-100

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Perfect travel hat

    Adam948596969

    Ultra lightweight, breathable, quick drying and versatile! Really hoping they make different colours.

Ρυθμιζόμενο καπέλο Dri-FIT για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο ACG Radical AirFlow Fly Cap

ACG Radical AirFlow Fly Cap

49,99 €

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