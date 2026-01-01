Ποδοσφαιρικό T-Shirt Τσέλσι Nike Total 90 για μεγάλα παιδιά

Τσέλσι

19,99 € 27,99 € Έκπτωση 29

Αποτυπώνοντας την ενέργεια και το δυναμικό στιλ από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, αυτό το T-Shirt Τσέλσι Total 90 παραπέμπει σε μία από τις πιο εμβληματικές συλλογές της εποχής.

Behind The Design: Total 90 Σχεδιασμένη για να παρέχει κορυφαίες επιδόσεις και στα 90 λεπτά ενός αγώνα, η συλλογή Total 90 έγινε μία από τις εμβληματικές εμφανίσεις της δεκαετίας του 2000, χάρη στις καμπυλωτές γραμμές, στα ασύμμετρα σχέδια και στον συνδυασμό των υλικών της. Αυτή η επανέκδοση φέρνει την ίδια ενέργεια σε μια νέα γενιά παικτών και οπαδών.