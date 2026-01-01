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Ποδοσφαιρικό T-Shirt Τσέλσι Nike Total 90 για μεγάλα παιδιά - Game Royal

Τσέλσι

Ποδοσφαιρικό T-Shirt Nike Total 90 για μεγάλα παιδιά

Έκπτωση 29

Εξαντλήθηκε:

Αυτό το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο

Αποτυπώνοντας την ενέργεια και το δυναμικό στιλ από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, αυτό το T-Shirt Τσέλσι Total 90 παραπέμπει σε μία από τις πιο εμβληματικές συλλογές της εποχής.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Game Royal
  • Στυλ: IF8260-480

Τσέλσι

Έκπτωση 29

Αποτυπώνοντας την ενέργεια και το δυναμικό στιλ από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, αυτό το T-Shirt Τσέλσι Total 90 παραπέμπει σε μία από τις πιο εμβληματικές συλλογές της εποχής.

Behind The Design: Total 90

Σχεδιασμένη για να παρέχει κορυφαίες επιδόσεις και στα 90 λεπτά ενός αγώνα, η συλλογή Total 90 έγινε μία από τις εμβληματικές εμφανίσεις της δεκαετίας του 2000, χάρη στις καμπυλωτές γραμμές, στα ασύμμετρα σχέδια και στον συνδυασμό των υλικών της. Αυτή η επανέκδοση φέρνει την ίδια ενέργεια σε μια νέα γενιά παικτών και οπαδών.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% βαμβάκι
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Game Royal
  • Στυλ: IF8260-480

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,50 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

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    Ποδοσφαιρικό T-Shirt Τσέλσι Nike Total 90 για μεγάλα παιδιά

    Τσέλσι

    Έκπτωση 29

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