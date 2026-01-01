Ποδοσφαιρικό T-Shirt Τσέλσι Nike Total 90 για μεγάλα παιδιά

Τσέλσι
Ποδοσφαιρικό T-Shirt Nike Total 90 για μεγάλα παιδιά
Εξαντλήθηκε:
Αυτό το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο
Αποτυπώνοντας την ενέργεια και το δυναμικό στιλ από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, αυτό το T-Shirt Τσέλσι Total 90 παραπέμπει σε μία από τις πιο εμβληματικές συλλογές της εποχής.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Game Royal
- Στυλ: IF8260-480
Τσέλσι
Αποτυπώνοντας την ενέργεια και το δυναμικό στιλ από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, αυτό το T-Shirt Τσέλσι Total 90 παραπέμπει σε μία από τις πιο εμβληματικές συλλογές της εποχής.
Behind The Design: Total 90
Σχεδιασμένη για να παρέχει κορυφαίες επιδόσεις και στα 90 λεπτά ενός αγώνα, η συλλογή Total 90 έγινε μία από τις εμβληματικές εμφανίσεις της δεκαετίας του 2000, χάρη στις καμπυλωτές γραμμές, στα ασύμμετρα σχέδια και στον συνδυασμό των υλικών της. Αυτή η επανέκδοση φέρνει την ίδια ενέργεια σε μια νέα γενιά παικτών και οπαδών.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% βαμβάκι
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Game Royal
- Στυλ: IF8260-480
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,50 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
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Τσέλσι