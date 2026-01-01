Ποδοσφαιρικό T-Shirt Βραζιλία Nike για μεγάλα παιδιά

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Βραζιλία
Ποδοσφαιρικό T-Shirt Nike για μεγάλα παιδιά
27,99 €
Δείξε την υποστήριξή σου στη Βραζιλία με αυτό το μπλουζάκι από απαλό βαμβακερό ύφασμα μεσαίου βάρους.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Geode Teal
- Στυλ: IH2258-381
Βραζιλία
27,99 €
Δείξε την υποστήριξή σου στη Βραζιλία με αυτό το μπλουζάκι από απαλό βαμβακερό ύφασμα μεσαίου βάρους.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% βαμβάκι
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Geode Teal
- Στυλ: IH2258-381
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,54 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Βραζιλία
27,99 €