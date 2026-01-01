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Ποδοσφαιρικό T-Shirt Βραζιλία Nike για μεγάλα παιδιά - Geode Teal

Βραζιλία

Ποδοσφαιρικό T-Shirt Nike για μεγάλα παιδιά

27,99 €
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Δείξε την υποστήριξή σου στη Βραζιλία με αυτό το μπλουζάκι από απαλό βαμβακερό ύφασμα μεσαίου βάρους.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Geode Teal
  • Στυλ: IH2258-381

Βραζιλία

27,99 €

Δείξε την υποστήριξή σου στη Βραζιλία με αυτό το μπλουζάκι από απαλό βαμβακερό ύφασμα μεσαίου βάρους.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% βαμβάκι
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Geode Teal
  • Στυλ: IH2258-381

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,54 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ποδοσφαιρικό T-Shirt Βραζιλία Nike για μεγάλα παιδιά

    Βραζιλία

    27,99 €

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