Ποδοσφαιρικό T-Shirt Ατλέτικο Μαδρίτης Nike για μεγάλα παιδιά

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Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδοσφαιρικό T-Shirt Nike για μεγάλα παιδιά
24,99 €
Αυτό το T-Shirt Ατλέτικο Μαδρίτης σε κλασική γραμμή δείχνει σε όλους ξεκάθαρα ποια ομάδα υποστηρίζεις. Για πιστούς φιλάθλους.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Deep Royal Blue
- Στυλ: IM1704-455
Ατλέτικο Μαδρίτης
24,99 €
Αυτό το T-Shirt Ατλέτικο Μαδρίτης σε κλασική γραμμή δείχνει σε όλους ξεκάθαρα ποια ομάδα υποστηρίζεις. Για πιστούς φιλάθλους.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% βαμβάκι
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Deep Royal Blue
- Στυλ: IM1704-455
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,47 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Ατλέτικο Μαδρίτης
24,99 €