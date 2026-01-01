Ποδοσφαιρικό T-Shirt Αγγλία Nike για μεγάλα παιδιά

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Εθνική Αγγλίας
Ποδοσφαιρικό T-Shirt Nike για μεγάλα παιδιά
24,99 €
Εξαντλήθηκε:
Αυτό το χρώμα δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο
Δείξε την αγάπη σου για την ομάδα φορώντας αυτό το T-Shirt Αγγλία από απαλό βαμβακερό ύφασμα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Work Blue
- Στυλ: IQ2187-486
Εθνική Αγγλίας
24,99 €
Δείξε την αγάπη σου για την ομάδα φορώντας αυτό το T-Shirt Αγγλία από απαλό βαμβακερό ύφασμα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% βαμβάκι
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Work Blue
- Στυλ: IQ2187-486
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,37 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Εθνική Αγγλίας
24,99 €