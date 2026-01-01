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Ποδοσφαιρικό T-Shirt Αγγλία Nike για μεγάλα παιδιά - Work Blue

Εθνική Αγγλίας

Ποδοσφαιρικό T-Shirt Nike για μεγάλα παιδιά

24,99 €
Work Blue
Obsidian

Εξαντλήθηκε:

Αυτό το χρώμα δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο

Δείξε την αγάπη σου για την ομάδα φορώντας αυτό το T-Shirt Αγγλία από απαλό βαμβακερό ύφασμα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Work Blue
  • Στυλ: IQ2187-486

Εθνική Αγγλίας

24,99 €

Δείξε την αγάπη σου για την ομάδα φορώντας αυτό το T-Shirt Αγγλία από απαλό βαμβακερό ύφασμα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% βαμβάκι
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Work Blue
  • Στυλ: IQ2187-486

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,37 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ποδοσφαιρικό T-Shirt Αγγλία Nike για μεγάλα παιδιά

    Εθνική Αγγλίας

    24,99 €

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