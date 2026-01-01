Ποδοσφαιρικό φούτερ Nike Erling Haaland Club Fleece με λαιμόκοψη crew για μεγάλα παιδιά

Με σχέδιο εμπνευσμένο από τη μαγνητική επίδραση του Erling στο γήπεδο, αυτή η μπλούζα από φλις είναι φτιαγμένη για να σου προσφέρει ζεστή αίσθηση όσο δείχνεις τη στήριξή σου για τον αγαπημένο σου παίκτη.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Green Strike

Στυλ: IO5902-451