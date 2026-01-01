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Ποδοσφαιρικό φούτερ Nike Erling Haaland Club Fleece με λαιμόκοψη crew για μεγάλα παιδιά - Obsidian/Green Strike

Erling Haaland Club Fleece

Ποδοσφαιρικό φούτερ Nike με λαιμόκοψη crew για μεγάλα παιδιά

Έκπτωση 30
Obsidian/Green Strike
Phantom/Hot Punch
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Με σχέδιο εμπνευσμένο από τη μαγνητική επίδραση του Erling στο γήπεδο, αυτή η μπλούζα από φλις είναι φτιαγμένη για να σου προσφέρει ζεστή αίσθηση όσο δείχνεις τη στήριξή σου για τον αγαπημένο σου παίκτη.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Green Strike
  • Στυλ: IO5902-451

Erling Haaland Club Fleece

Έκπτωση 30

Με σχέδιο εμπνευσμένο από τη μαγνητική επίδραση του Erling στο γήπεδο, αυτή η μπλούζα από φλις είναι φτιαγμένη για να σου προσφέρει ζεστή αίσθηση όσο δείχνεις τη στήριξή σου για τον αγαπημένο σου παίκτη.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Ριμπ ύφανση: 97% βαμβάκι / 3% σπάντεξ.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Green Strike
  • Στυλ: IO5902-451

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,57 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ποδοσφαιρικό φούτερ Nike Erling Haaland Club Fleece με λαιμόκοψη crew για μεγάλα παιδιά

    Erling Haaland Club Fleece

    Έκπτωση 30

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