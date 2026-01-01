Ποδοσφαιρικό φούτερ Nike Erling Haaland Club Fleece με λαιμόκοψη crew για μεγάλα παιδιά

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Erling Haaland Club Fleece
Ποδοσφαιρικό φούτερ Nike με λαιμόκοψη crew για μεγάλα παιδιά
Έκπτωση 30
Με σχέδιο εμπνευσμένο από τη μαγνητική επίδραση του Erling στο γήπεδο, αυτή η μπλούζα από φλις είναι φτιαγμένη για να σου προσφέρει ζεστή αίσθηση όσο δείχνεις τη στήριξή σου για τον αγαπημένο σου παίκτη.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Green Strike
- Στυλ: IO5902-451
Erling Haaland Club Fleece
Έκπτωση 30
Με σχέδιο εμπνευσμένο από τη μαγνητική επίδραση του Erling στο γήπεδο, αυτή η μπλούζα από φλις είναι φτιαγμένη για να σου προσφέρει ζεστή αίσθηση όσο δείχνεις τη στήριξή σου για τον αγαπημένο σου παίκτη.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Ριμπ ύφανση: 97% βαμβάκι / 3% σπάντεξ.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Green Strike
- Στυλ: IO5902-451
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,57 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Erling Haaland Club Fleece
Έκπτωση 30