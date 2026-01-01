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Ποδοσφαιρικό φούτερ με κουκούλα Nike Παρί Σεν Ζερμέν Air με κουκούλα για μεγάλα παιδιά - Cargo Khaki/Μαύρο

Παρί Σεν Ζερμέν Air

Ποδοσφαιρικό φούτερ με κουκούλα Nike για μεγάλα παιδιά

64,99 €

Εξαντλήθηκε:

Αυτό το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο

Ένας διακριτικός τρόπος να δείξεις την υποστήριξή σου στην Παρί Σεν Ζερμέν. Με μινιμαλιστικό, διακριτικό σχέδιο, αυτό το φούτερ με κουκούλα είναι φτιαγμένο από απαλό, βαμβακερό ύφασμα French Terry για ανάλαφρη αίσθηση ζεστασιάς.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Cargo Khaki/Μαύρο
  • Στυλ: HM3665-325

Παρί Σεν Ζερμέν Air

64,99 €

Ένας διακριτικός τρόπος να δείξεις την υποστήριξή σου στην Παρί Σεν Ζερμέν. Με μινιμαλιστικό, διακριτικό σχέδιο, αυτό το φούτερ με κουκούλα είναι φτιαγμένο από απαλό, βαμβακερό ύφασμα French Terry για ανάλαφρη αίσθηση ζεστασιάς.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Σώμα: 100% βαμβάκι. Ριμπ ύφανση: 97% βαμβάκι / 3% σπάντεξ.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Cargo Khaki/Μαύρο
  • Στυλ: HM3665-325

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,52 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

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    Ποδοσφαιρικό φούτερ με κουκούλα Nike Παρί Σεν Ζερμέν Air με κουκούλα για μεγάλα παιδιά

    Παρί Σεν Ζερμέν Air

    64,99 €

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