Ποδοσφαιρικό φούτερ με κουκούλα Nike Παρί Σεν Ζερμέν Air με κουκούλα για μεγάλα παιδιά

Ένας διακριτικός τρόπος να δείξεις την υποστήριξή σου στην Παρί Σεν Ζερμέν. Με μινιμαλιστικό, διακριτικό σχέδιο, αυτό το φούτερ με κουκούλα είναι φτιαγμένο από απαλό, βαμβακερό ύφασμα French Terry για ανάλαφρη αίσθηση ζεστασιάς.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Cargo Khaki/Μαύρο

Στυλ: HM3665-325