Ποδοσφαιρικό φούτερ με κουκούλα Nike Παρί Σεν Ζερμέν Air με κουκούλα για μεγάλα παιδιά

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Παρί Σεν Ζερμέν Air
Ποδοσφαιρικό φούτερ με κουκούλα Nike για μεγάλα παιδιά
64,99 €
Εξαντλήθηκε:
Αυτό το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο
Ένας διακριτικός τρόπος να δείξεις την υποστήριξή σου στην Παρί Σεν Ζερμέν. Με μινιμαλιστικό, διακριτικό σχέδιο, αυτό το φούτερ με κουκούλα είναι φτιαγμένο από απαλό, βαμβακερό ύφασμα French Terry για ανάλαφρη αίσθηση ζεστασιάς.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Cargo Khaki/Μαύρο
- Στυλ: HM3665-325
Παρί Σεν Ζερμέν Air
64,99 €
Ένας διακριτικός τρόπος να δείξεις την υποστήριξή σου στην Παρί Σεν Ζερμέν. Με μινιμαλιστικό, διακριτικό σχέδιο, αυτό το φούτερ με κουκούλα είναι φτιαγμένο από απαλό, βαμβακερό ύφασμα French Terry για ανάλαφρη αίσθηση ζεστασιάς.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Σώμα: 100% βαμβάκι. Ριμπ ύφανση: 97% βαμβάκι / 3% σπάντεξ.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Cargo Khaki/Μαύρο
- Στυλ: HM3665-325
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,52 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
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Παρί Σεν Ζερμέν Air
64,99 €