Ποδοσφαιρικό φούτερ με κουκούλα Παρί Σεν Ζερμέν Nike Club για μεγάλα αγόρια

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Μην αφήνεις ποτέ το κρύο να είναι ο λόγος που δεν υποστηρίζεις την ΠΣΖ. Ανάλαφρο φλις με λεία υφή στο εξωτερικό και χνουδωτή υφή στο εσωτερικό, σε ένα ευκολοφόρετο κομμάτι που συνδυάζεται εύκολα με άλλα ρούχα όταν θέλεις λίγη περισσότερη ζεστασιά.