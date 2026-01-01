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Ποδοσφαιρικό φούτερ με κουκούλα Παρί Σεν Ζερμέν Nike Club για μεγάλα αγόρια - Μαύρο/Λευκό

Παρί Σεν Ζερμέν Club

Ποδοσφαιρικό φούτερ με κουκούλα Nike για μεγάλα αγόρια

49,99 €
Μαύρο/Λευκό
Midnight Navy/Λευκό
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Μην αφήνεις ποτέ το κρύο να είναι ο λόγος που δεν υποστηρίζεις την ΠΣΖ. Ανάλαφρο φλις με λεία υφή στο εξωτερικό και χνουδωτή υφή στο εσωτερικό, σε ένα ευκολοφόρετο κομμάτι που συνδυάζεται εύκολα με άλλα ρούχα όταν θέλεις λίγη περισσότερη ζεστασιά.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: II3721-010

Παρί Σεν Ζερμέν Club

49,99 €

Μην αφήνεις ποτέ το κρύο να είναι ο λόγος που δεν υποστηρίζεις την ΠΣΖ. Ανάλαφρο φλις με λεία υφή στο εξωτερικό και χνουδωτή υφή στο εσωτερικό, σε ένα ευκολοφόρετο κομμάτι που συνδυάζεται εύκολα με άλλα ρούχα όταν θέλεις λίγη περισσότερη ζεστασιά.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Τσέπη μπροστά
  • Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Υλικό επένδυσης κουκούλας: 100% βαμβάκι. Ριμπ ύφανση: 97% βαμβάκι / 3% σπάντεξ.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: II3721-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,41 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ποδοσφαιρικό φούτερ με κουκούλα Παρί Σεν Ζερμέν Nike Club για μεγάλα αγόρια

    Παρί Σεν Ζερμέν Club

    49,99 €

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