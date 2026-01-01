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Ποδοσφαιρικό φούτερ με κουκούλα Αγγλία Nike Club για μεγάλα αγόρια - Midnight Navy/Λευκό

Αγγλία Club

Ποδοσφαιρικό φούτερ με κουκούλα Nike για μεγάλα αγόρια

49,99 €
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Μην αφήνεις ποτέ το κρύο να είναι ο λόγος που δεν υποστηρίζεις την Αγγλία. Ανάλαφρο φλις με λεία υφή στο εξωτερικό και χνουδωτή υφή στο εσωτερικό, σε ένα ευκολοφόρετο κομμάτι που συνδυάζεται εύκολα με άλλα ρούχα όταν θέλεις λίγη περισσότερη ζεστασιά.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Midnight Navy/Λευκό
  • Στυλ: IB7846-410

Αγγλία Club

49,99 €

Μην αφήνεις ποτέ το κρύο να είναι ο λόγος που δεν υποστηρίζεις την Αγγλία. Ανάλαφρο φλις με λεία υφή στο εξωτερικό και χνουδωτή υφή στο εσωτερικό, σε ένα ευκολοφόρετο κομμάτι που συνδυάζεται εύκολα με άλλα ρούχα όταν θέλεις λίγη περισσότερη ζεστασιά.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Τσέπη μπροστά
  • Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Υλικό επένδυσης κουκούλας: 100% βαμβάκι. Ριμπ ύφανση: 97% βαμβάκι / 3% σπάντεξ.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Midnight Navy/Λευκό
  • Στυλ: IB7846-410

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,55 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ποδοσφαιρικό φούτερ με κουκούλα Αγγλία Nike Club για μεγάλα αγόρια

    Αγγλία Club

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