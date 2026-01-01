Ποδοσφαιρικό υφαντό παντελόνι Repel Nike Energy για μεγάλα παιδιά

Η Nike κατέκτησε τον κόσμο του ποδοσφαίρου πριν από 30 χρόνια. Αυτό το υδροαπωθητικό παντελόνι έχει τις ίδιες λεπτομέρειες με τα διαχρονικά σχέδια των μέσων της δεκαετίας του '90, αλλά με την τεχνολογία που ανταποκρίνεται στο σύγχρονο παιχνίδι.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Midnight Navy/Court Blue/Pink Foam/Court Blue

Στυλ: IO5794-410