Ποδοσφαιρικό υφαντό παντελόνι Repel Nike Energy για μεγάλα παιδιά

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Energy
Ποδοσφαιρικό υφαντό παντελόνι Repel για μεγάλα παιδιά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Η Nike κατέκτησε τον κόσμο του ποδοσφαίρου πριν από 30 χρόνια. Αυτό το υδροαπωθητικό παντελόνι έχει τις ίδιες λεπτομέρειες με τα διαχρονικά σχέδια των μέσων της δεκαετίας του '90, αλλά με την τεχνολογία που ανταποκρίνεται στο σύγχρονο παιχνίδι.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Midnight Navy/Court Blue/Pink Foam/Court Blue
- Στυλ: IO5794-410
Nike Energy
Η Nike κατέκτησε τον κόσμο του ποδοσφαίρου πριν από 30 χρόνια. Αυτό το υδροαπωθητικό παντελόνι έχει τις ίδιες λεπτομέρειες με τα διαχρονικά σχέδια των μέσων της δεκαετίας του '90, αλλά με την τεχνολογία που ανταποκρίνεται στο σύγχρονο παιχνίδι.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Κεντημένο λογότυπο Swoosh
- 85% πολυέστερ / 15% σπάντεξ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Midnight Navy/Court Blue/Pink Foam/Court Blue
- Στυλ: IO5794-410
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,35 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Nike Energy