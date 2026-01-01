Ποδοσφαιρικό τζάκετ με κουκούλα και συνθετικό γέμισμα Τσέλσι Nike για μεγάλα παιδιά

Ο κρύος καιρός δεν πρέπει ποτέ να είναι ο λόγος που δεν υποστηρίζεις την ομάδα σου. Αυτό το τζάκετ έχει απαλό φλις υλικό επένδυσης και συνθετικό γέμισμα, για ζεστή αίσθηση χωρίς υπερβολικά μεγάλο όγκο. Οι λεπτομέρειες της Τσέλσι μπροστά και πίσω δείχνουν ξεκάθαρα την περηφάνια σου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Bright Blue

Στυλ: IQ7122-010