Ποδοσφαιρικό τζάκετ με κουκούλα και συνθετικό γέμισμα Τσέλσι Nike για μεγάλα παιδιά

Τσέλσι
Ποδοσφαιρικό τζάκετ με κουκούλα και συνθετικό γέμισμα Nike για μεγάλα παιδιά
Ο κρύος καιρός δεν πρέπει ποτέ να είναι ο λόγος που δεν υποστηρίζεις την ομάδα σου. Αυτό το τζάκετ έχει απαλό φλις υλικό επένδυσης και συνθετικό γέμισμα, για ζεστή αίσθηση χωρίς υπερβολικά μεγάλο όγκο. Οι λεπτομέρειες της Τσέλσι μπροστά και πίσω δείχνουν ξεκάθαρα την περηφάνια σου.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Bright Blue
- Στυλ: IQ7122-010
Τσέλσι
Ο κρύος καιρός δεν πρέπει ποτέ να είναι ο λόγος που δεν υποστηρίζεις την ομάδα σου. Αυτό το τζάκετ έχει απαλό φλις υλικό επένδυσης και συνθετικό γέμισμα, για ζεστή αίσθηση χωρίς υπερβολικά μεγάλο όγκο. Οι λεπτομέρειες της Τσέλσι μπροστά και πίσω δείχνουν ξεκάθαρα την περηφάνια σου.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Μπροστινές τσέπες
- Εσωτερική υφαντή ετικέτα ονόματος
- Σώμα / υλικό επένδυσης / γέμισμα: 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Bright Blue
- Στυλ: IQ7122-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,45 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Τσέλσι