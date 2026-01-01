Ποδοσφαιρικό τζάκετ βροχής με κουκούλα Τσέλσι Nike Storm-FIT Academy Pro για μεγάλα παιδιά

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Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Αφού τελειοποιήσεις τα βασικά, απογείωσε τις δεξιότητές σου. Αυτό το τζάκετ βροχής της Τσέλσι έχει κλασική γραμμή και τεχνολογία Storm-FIT, για στεγνή και άνετη αίσθηση όλη τη σεζόν.