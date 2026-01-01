Ποδοσφαιρικό τζάκετ βροχής με κουκούλα Τσέλσι Nike Storm-FIT Academy Pro για μεγάλα παιδιά

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Ανακυκλωμένα υλικά
Τσέλσι Academy Pro
Ποδοσφαιρικό τζάκετ βροχής με κουκούλα Nike Storm-FIT για μεγάλα παιδιά
84,99 €
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Αφού τελειοποιήσεις τα βασικά, απογείωσε τις δεξιότητές σου. Αυτό το τζάκετ βροχής της Τσέλσι έχει κλασική γραμμή και τεχνολογία Storm-FIT, για στεγνή και άνετη αίσθηση όλη τη σεζόν.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Bright Blue/Μαύρο/Midwest Gold
- Στυλ: II1790-452
Τσέλσι Academy Pro
84,99 €
Αφού τελειοποιήσεις τα βασικά, απογείωσε τις δεξιότητές σου. Αυτό το τζάκετ βροχής της Τσέλσι έχει κλασική γραμμή και τεχνολογία Storm-FIT, για στεγνή και άνετη αίσθηση όλη τη σεζόν.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Ελαστικά ρεβέρ
- Τσέπες για τα χέρια
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Bright Blue/Μαύρο/Midwest Gold
- Στυλ: II1790-452
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,42 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Τσέλσι Academy Pro
84,99 €