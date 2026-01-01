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Ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Erling Haaland Academy για μεγάλα παιδιά - Λευκό/Λευκό/Hot Punch/Hot Punch

Ανακυκλωμένα υλικά

Erling Haaland Academy

Ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά

Έκπτωση 30
Λευκό/Λευκό/Hot Punch/Hot Punch
Green Strike/Phantom/Obsidian/Phantom
Obsidian/Λευκό/Green Strike/Green Strike

Εξαντλήθηκε:

Αυτό το χρώμα δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Με σχέδιο εμπνευσμένο από τη μαγνητική επίδραση του Erling στο γήπεδο, αυτό το ανάλαφρο σορτς διαθέτει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και φάσες από διχτυωτό υλικό, για δροσερή αίσθηση όσο ελέγχεις το γήπεδο.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Λευκό/Hot Punch/Hot Punch
  • Στυλ: IF2812-100

Erling Haaland Academy

Έκπτωση 30

Με σχέδιο εμπνευσμένο από τη μαγνητική επίδραση του Erling στο γήπεδο, αυτό το ανάλαφρο σορτς διαθέτει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και φάσες από διχτυωτό υλικό, για δροσερή αίσθηση όσο ελέγχεις το γήπεδο.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Λευκό/Hot Punch/Hot Punch
  • Στυλ: IF2812-100

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το κορίτσι φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,32 m
    • Το αγόρι φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,50 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

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    Ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Erling Haaland Academy για μεγάλα παιδιά

    Erling Haaland Academy

    Έκπτωση 30

    Ολοκλήρωσε το look

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