Ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Erling Haaland Academy για μεγάλα παιδιά

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Με σχέδιο εμπνευσμένο από τη μαγνητική επίδραση του Erling στο γήπεδο, αυτό το ανάλαφρο σορτς διαθέτει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και φάσες από διχτυωτό υλικό, για δροσερή αίσθηση όσο ελέγχεις το γήπεδο.