Ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Βραζιλία Academy Pro για μεγάλα παιδιά

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Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Αφού τελειοποιήσεις τα βασικά, απογείωσε τις δεξιότητές σου. Η κλασική γραμμή συνδυάζεται με την τεχνολογία που απομακρύνει την υγρασία, για δροσερή αίσθηση όταν η ένταση της προπόνησης ανεβαίνει.