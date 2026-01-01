Ποδοσφαιρικό σορτς Nike Academy Dri-FIT 10 cm για μεγάλα κορίτσια

Ανέβασε την ένταση στο γήπεδο με το σορτς Academy. Διαθέτει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, η οποία απομακρύνει τον ιδρώτα για να σου προσφέρει στεγνή αίσθηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι φάσες από διχτυωτό υλικό στα πλάγια εξασφαλίζουν καλύτερη κυκλοφορία του αέρα, ώστε να μπορείς να δίνεις τον καλύτερο εαυτό σου στο παιχνίδι όλη μέρα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό/Μαύρο/Λευκό

Στυλ: IO5798-010