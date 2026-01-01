Ποδοσφαιρικό σορτς Nike Academy Dri-FIT 10 cm για μεγάλα κορίτσια

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Academy
Ποδοσφαιρικό σορτς Dri-FIT 10 cm για μεγάλα κορίτσια
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Ανέβασε την ένταση στο γήπεδο με το σορτς Academy. Διαθέτει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, η οποία απομακρύνει τον ιδρώτα για να σου προσφέρει στεγνή αίσθηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι φάσες από διχτυωτό υλικό στα πλάγια εξασφαλίζουν καλύτερη κυκλοφορία του αέρα, ώστε να μπορείς να δίνεις τον καλύτερο εαυτό σου στο παιχνίδι όλη μέρα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IO5798-010
Nike Academy
Ανέβασε την ένταση στο γήπεδο με το σορτς Academy. Διαθέτει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, η οποία απομακρύνει τον ιδρώτα για να σου προσφέρει στεγνή αίσθηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι φάσες από διχτυωτό υλικό στα πλάγια εξασφαλίζουν καλύτερη κυκλοφορία του αέρα, ώστε να μπορείς να δίνεις τον καλύτερο εαυτό σου στο παιχνίδι όλη μέρα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Ελαστική ζώνη με κορδόνι που σφίγγει
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IO5798-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,45 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
Κριτικές (0)
Κριτικές (0)
Καμία αξιολόγηση
Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Nike Academy.
Nike Academy