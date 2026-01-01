Ποδοσφαιρικό σορτς Erling Haaland Dri-FIT Academy για μεγάλα παιδιά

Στο γήπεδο, ο Erling Haaland είναι αμείλικτος και ατρόμητος. Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη ότι χρειάζεται μια εμφάνιση που μπορεί να τα βγάλει πέρα με την ένταση του παιχνιδιού του. Αυτό το ανάλαφρο πλεκτό σορτς συνδυάζει τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει τον ιδρώτα και πλαϊνές φάσες από διχτυωτό υλικό, ώστε να απολαμβάνει δροσερή αίσθηση ενώ βάζει φωτιά στο γήπεδο με τις επιδόσεις του.

Εμφανιζόμενο χρώμα: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue

Στυλ: HV0213-739