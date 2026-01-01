Ποδοσφαιρικό σορτς Erling Haaland Dri-FIT Academy για μεγάλα παιδιά

Ανακυκλωμένα υλικά
Erling Haaland Academy
Ποδοσφαιρικό σορτς Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
Στο γήπεδο, ο Erling Haaland είναι αμείλικτος και ατρόμητος. Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη ότι χρειάζεται μια εμφάνιση που μπορεί να τα βγάλει πέρα με την ένταση του παιχνιδιού του. Αυτό το ανάλαφρο πλεκτό σορτς συνδυάζει τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει τον ιδρώτα και πλαϊνές φάσες από διχτυωτό υλικό, ώστε να απολαμβάνει δροσερή αίσθηση ενώ βάζει φωτιά στο γήπεδο με τις επιδόσεις του.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
- Στυλ: HV0213-739
Erling Haaland Academy
Στο γήπεδο, ο Erling Haaland είναι αμείλικτος και ατρόμητος. Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη ότι χρειάζεται μια εμφάνιση που μπορεί να τα βγάλει πέρα με την ένταση του παιχνιδιού του. Αυτό το ανάλαφρο πλεκτό σορτς συνδυάζει τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει τον ιδρώτα και πλαϊνές φάσες από διχτυωτό υλικό, ώστε να απολαμβάνει δροσερή αίσθηση ενώ βάζει φωτιά στο γήπεδο με τις επιδόσεις του.
Πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
- Η ελαστική ζώνη με κορδόνι που σφίγγει εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Σώμα / διχτυωτό υλικό: 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
- Στυλ: HV0213-739
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,52 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Erling Haaland Academy