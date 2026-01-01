Ποδοσφαιρικό σορτς Dri-FIT CR7 Academy για μεγάλα παιδιά

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Βάλε γκολ όπως ο Ronaldo, καθώς τελειοποιείς τις δεξιότητές σου στο γήπεδο. Ενσωματώσαμε τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα Dri-FIT σε αυτό το πλεκτό σορτς. Έτσι, μπορείς να απολαμβάνεις στεγνή και άνετη αίσθηση.