Ποδοσφαιρικό σορτς Dri-FIT CR7 Academy για μεγάλα παιδιά

Ανακυκλωμένα υλικά
CR7 Academy
Ποδοσφαιρικό σορτς Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Βάλε γκολ όπως ο Ronaldo, καθώς τελειοποιείς τις δεξιότητές σου στο γήπεδο. Ενσωματώσαμε τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα Dri-FIT σε αυτό το πλεκτό σορτς. Έτσι, μπορείς να απολαμβάνεις στεγνή και άνετη αίσθηση.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Volt/Μαύρο/Μαύρο
- Στυλ: HF4346-702
CR7 Academy
Βάλε γκολ όπως ο Ronaldo, καθώς τελειοποιείς τις δεξιότητές σου στο γήπεδο. Ενσωματώσαμε τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα Dri-FIT σε αυτό το πλεκτό σορτς. Έτσι, μπορείς να απολαμβάνεις στεγνή και άνετη αίσθηση.
Πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, εξασφαλίζοντας έτσι στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
- Η ελαστική ζώνη με κορδόνι που σφίγγει χαρίζει τέλεια εφαρμογή.
- Οι φάσες από διχτυωτό υλικό στα πλάγια παρέχουν καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Σώμα / διχτυωτό υλικό: 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Volt/Μαύρο/Μαύρο
- Στυλ: HF4346-702
Μέγεθος και εφαρμογή
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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CR7 Academy