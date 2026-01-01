Ποδοσφαιρικό σορτς Aero-FIT από τη συλλογή Nike x LEGO® για μεγάλα παιδιά

Συλλογή Nike x LEGO® Collection

79,99 €

Από τις ελεύθερες βολές μέχρι τα πλάγια και τα κόρνερ, η τεχνολογία Aero-FIT που είναι ενσωματωμένη σε αυτό το σορτς σού χαρίζει δροσερή, ανάλαφρη αίσθηση και σου προσφέρει την σωστή δυναμική για κάθε χτύπημα. Τα έντονα χρώματα και οι ολογραφικές πινελιές αιφνιδιάζουν την άμυνα κάθε φορά που επιταχύνεις στο γήπεδο.

Συλλογή Nike Football x LEGO

Παίξε με ένστικτο, με μια μεγάλη γκάμα από ξέφρενα σχέδια εμπνευσμένα από τα τουβλάκια LEGO.

Ηρεμία, δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση

Η τεχνολογία Nike Aero-FIT έχει σχεδιαστεί για μέγιστη κυκλοφορία του αέρα. Επιτρέπει τη ροή του αέρα στο δέρμα σας για να παραμένετε δροσεροί όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Η τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα προσφέρει δροσερή και άνετη αίσθηση.