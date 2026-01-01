Ποδοσφαιρικό σορτς τερματοφύλακα Τσέλσι 2026/27 Nike Dri-FIT Replica Stadium για μεγάλα παιδιά

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Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Η συλλογή Stadium συνδυάζει λεπτομέρειες της αυθεντικής σχεδίασης με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για να σου προσφέρει αγωνιστικό στιλ εμπνευσμένο από την αγαπημένη σου ομάδα.