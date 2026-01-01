Ποδοσφαιρικό σορτς για μεγάλα παιδιά Aero-FIT από τη συλλογή Nike x LEGO®

Συλλογή Nike x LEGO® Collection

79,99 €

Από τα σουτ μέχρι τα κόρνερ και τα πλάγια άουτ, η τεχνολογία Aero-FIT που είναι ενσωματωμένη σε αυτό το σορτς σού χαρίζει δροσερή, ανάλαφρη αίσθηση και σε κάνει πανέτοιμο για δράση. Τα έντονα χρώματα και οι ολογραφικές πινελιές αιφνιδιάζουν την άμυνα κάθε φορά που επιταχύνεις στο γήπεδο.

Συλλογή Nike Football x LEGO

Παίξε με ένστικτο, με μια μεγάλη γκάμα από ξέφρενα σχέδια επηρεασμένα από τα τουβλάκια LEGO.

Ηρεμία, δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση

Η τεχνολογία Nike Aero-FIT έχει σχεδιαστεί για μέγιστη κυκλοφορία του αέρα. Επιτρέπει τη ροή του αέρα στο δέρμα σας για να παραμένετε δροσεροί όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Η τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα προσφέρει δροσερή και άνετη αίσθηση.