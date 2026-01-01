Ποδοσφαιρικό σορτς για μεγάλα παιδιά Aero-FIT από τη συλλογή Nike x LEGO®

Ανακυκλωμένα υλικά
Συλλογή Nike x LEGO® Collection
Ποδοσφαιρικό σορτς για μεγάλα παιδιά Aero-FIT
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Από τα σουτ μέχρι τα κόρνερ και τα πλάγια άουτ, η τεχνολογία Aero-FIT που είναι ενσωματωμένη σε αυτό το σορτς σού χαρίζει δροσερή, ανάλαφρη αίσθηση και σε κάνει πανέτοιμο για δράση. Τα έντονα χρώματα και οι ολογραφικές πινελιές αιφνιδιάζουν την άμυνα κάθε φορά που επιταχύνεις στο γήπεδο.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Bright Concord/Μαύρο/Lucky Green
- Στυλ: IQ7144-458
Συλλογή Nike x LEGO® Collection
Από τα σουτ μέχρι τα κόρνερ και τα πλάγια άουτ, η τεχνολογία Aero-FIT που είναι ενσωματωμένη σε αυτό το σορτς σού χαρίζει δροσερή, ανάλαφρη αίσθηση και σε κάνει πανέτοιμο για δράση. Τα έντονα χρώματα και οι ολογραφικές πινελιές αιφνιδιάζουν την άμυνα κάθε φορά που επιταχύνεις στο γήπεδο.
Συλλογή Nike Football x LEGO
Παίξε με ένστικτο, με μια μεγάλη γκάμα από ξέφρενα σχέδια επηρεασμένα από τα τουβλάκια LEGO.
Ηρεμία, δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση
Η τεχνολογία Nike Aero-FIT έχει σχεδιαστεί για μέγιστη κυκλοφορία του αέρα. Επιτρέπει τη ροή του αέρα στο δέρμα σας για να παραμένετε δροσεροί όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Η τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα προσφέρει δροσερή και άνετη αίσθηση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Bright Concord/Μαύρο/Lucky Green
- Στυλ: IQ7144-458
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,51 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Συλλογή Nike x LEGO® Collection
Συλλογή Nike Football x LEGO®
Παίξε με ένστικτο, με μια μεγάλη γκάμα από ξέφρενα σχέδια επηρεασμένα από τα τουβλάκια LEGO.
Ανάδειξε το δυναμικό στιλ σου
Κλασικά σχέδια με νέα διάσταση. Και πολλά τουβλάκια.
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