Ποδοσφαιρικό σακίδιο Nike Academy (μέγεθος L, 30 L)

Nike Academy
Ποδοσφαιρικό σακίδιο (μέγεθος L, 30 L)
Με ανθεκτική σχεδίαση, το σακίδιο Nike Academy έχει κατασκευαστεί για να σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις κάθε πρόκληση την ημέρα του αγώνα. Είναι κατάλληλο για βροχερό ή στεγνό καιρό και διαθέτει πολλές θήκες, καθώς και μια αρκετά ευρύχωρη για την μπάλα ποδοσφαίρου, ώστε να αποθηκεύεις τον εξοπλισμό σου με ασφάλεια.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IO0912-010
Nike Academy
Με ανθεκτική σχεδίαση, το σακίδιο Nike Academy έχει κατασκευαστεί για να σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις κάθε πρόκληση την ημέρα του αγώνα. Είναι κατάλληλο για βροχερό ή στεγνό καιρό και διαθέτει πολλές θήκες, καθώς και μια αρκετά ευρύχωρη για την μπάλα ποδοσφαίρου, ώστε να αποθηκεύεις τον εξοπλισμό σου με ασφάλεια.
Πλεονεκτήματα
- Αδιάβροχο κάλυμμα ανθεκτικό στο νερό για ασφαλή προστασία.
- Η ανανεωμένη βάση με επικάλυψη προσφέρει προστασία από τη βροχή και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.
- Θήκη για νωπά/στεγνά αντικείμενα, ώστε να διατηρείς τον εξοπλισμό σου καθαρό και οργανωμένο.
- Στις πλαϊνές τσέπες υπάρχει χώρος για παγούρι νερού ή άλλα απαραίτητα μικροαντικείμενα.
- Θήκη για φορητό υπολογιστή έως 15".
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 51 cm (Υ) x 33 cm (Π) x 18 cm (Β)
- Σώμα: 100% πολυέστερ. Αδιάβροχο κάλυμμα: 100% νάιλον.
- Επιφανειακό καθάρισμα
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IO0912-010
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Academy