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Ποδοσφαιρικό σακίδιο Nike Academy (μέγεθος L, 30 L) - Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Nike Academy

Ποδοσφαιρικό σακίδιο (μέγεθος L, 30 L)

47,99 €
Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
Midnight Navy/Μαύρο/Λευκό
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Με ανθεκτική σχεδίαση, το σακίδιο Nike Academy έχει κατασκευαστεί για να σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις κάθε πρόκληση την ημέρα του αγώνα. Είναι κατάλληλο για βροχερό ή στεγνό καιρό και διαθέτει πολλές θήκες, καθώς και μια αρκετά ευρύχωρη για την μπάλα ποδοσφαίρου, ώστε να αποθηκεύεις τον εξοπλισμό σου με ασφάλεια.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IO0912-010

Nike Academy

47,99 €

Με ανθεκτική σχεδίαση, το σακίδιο Nike Academy έχει κατασκευαστεί για να σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις κάθε πρόκληση την ημέρα του αγώνα. Είναι κατάλληλο για βροχερό ή στεγνό καιρό και διαθέτει πολλές θήκες, καθώς και μια αρκετά ευρύχωρη για την μπάλα ποδοσφαίρου, ώστε να αποθηκεύεις τον εξοπλισμό σου με ασφάλεια.

Πλεονεκτήματα

  • Αδιάβροχο κάλυμμα ανθεκτικό στο νερό για ασφαλή προστασία.
  • Η ανανεωμένη βάση με επικάλυψη προσφέρει προστασία από τη βροχή και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.
  • Θήκη για νωπά/στεγνά αντικείμενα, ώστε να διατηρείς τον εξοπλισμό σου καθαρό και οργανωμένο.
  • Στις πλαϊνές τσέπες υπάρχει χώρος για παγούρι νερού ή άλλα απαραίτητα μικροαντικείμενα.
  • Θήκη για φορητό υπολογιστή έως 15".

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 51 cm (Υ) x 33 cm (Π) x 18 cm (Β)
  • Σώμα: 100% πολυέστερ. Αδιάβροχο κάλυμμα: 100% νάιλον.
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IO0912-010

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ποδοσφαιρικό σακίδιο Nike Academy (μέγεθος L, 30 L)

    Nike Academy

    47,99 €

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