Ποδοσφαιρικό σακίδιο Nike Academy (μέγεθος L, 30 L)

Με ανθεκτική σχεδίαση, το σακίδιο Nike Academy έχει κατασκευαστεί για να σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις κάθε πρόκληση την ημέρα του αγώνα. Είναι κατάλληλο για βροχερό ή στεγνό καιρό και διαθέτει πολλές θήκες, καθώς και μια αρκετά ευρύχωρη για την μπάλα ποδοσφαίρου, ώστε να αποθηκεύεις τον εξοπλισμό σου με ασφάλεια.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Στυλ: IO0912-010