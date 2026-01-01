Ποδοσφαιρικό πλεκτό σορτς Beşiktaş J.K. Nike για μεγάλα παιδιά

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Ανακυκλωμένα υλικά
Beşiktaş J.K.
Ποδοσφαιρικό πλεκτό σορτς Nike για μεγάλα παιδιά
42,99 €
Εμπνευσμένο από τα είδη που φορούν οι παίκτες της ομάδας στο γήπεδο, αυτό το σορτς έχει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για στεγνή και άνετη αίσθηση ενώ υποστηρίζεις την Beşiktaş.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Μαύρο/Μαύρο
- Στυλ: IZ6033-100
Beşiktaş J.K.
42,99 €
Εμπνευσμένο από τα είδη που φορούν οι παίκτες της ομάδας στο γήπεδο, αυτό το σορτς έχει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για στεγνή και άνετη αίσθηση ενώ υποστηρίζεις την Beşiktaş.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Μαύρο/Μαύρο
- Στυλ: IZ6033-100
Μέγεθος και εφαρμογή
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Beşiktaş J.K.
42,99 €