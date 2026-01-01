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Ποδοσφαιρικό πλεκτό σορτς Beşiktaş J.K. Nike για μεγάλα παιδιά - Λευκό/Μαύρο/Μαύρο

Ανακυκλωμένα υλικά

Beşiktaş J.K.

Ποδοσφαιρικό πλεκτό σορτς Nike για μεγάλα παιδιά

42,99 €
Λευκό/Μαύρο/Μαύρο
Μαύρο/Bright Crimson/Bright Crimson
Μαύρο/Λευκό/Λευκό
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Εμπνευσμένο από τα είδη που φορούν οι παίκτες της ομάδας στο γήπεδο, αυτό το σορτς έχει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για στεγνή και άνετη αίσθηση ενώ υποστηρίζεις την Beşiktaş.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Μαύρο/Μαύρο
  • Στυλ: IZ6033-100

Beşiktaş J.K.

42,99 €

Εμπνευσμένο από τα είδη που φορούν οι παίκτες της ομάδας στο γήπεδο, αυτό το σορτς έχει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για στεγνή και άνετη αίσθηση ενώ υποστηρίζεις την Beşiktaş.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Μαύρο/Μαύρο
  • Στυλ: IZ6033-100

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ποδοσφαιρικό πλεκτό σορτς Beşiktaş J.K. Nike για μεγάλα παιδιά

    Beşiktaş J.K.

    42,99 €

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