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Ποδοσφαιρικό πλεκτό παντελόνι Βραζιλία Nike Dri-FIT Academy Pro για μεγάλα παιδιά - Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold

Ανακυκλωμένα υλικά

Βραζιλία Academy Pro

Ποδοσφαιρικό πλεκτό παντελόνι Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά

54,99 €
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Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Αφού τελειοποιήσεις τα βασικά, απογείωσε τις δεξιότητές σου. Η κλασική γραμμή συνδυάζεται με τεχνολογία που απομακρύνει την υγρασία, για δροσερή αίσθηση όταν η ένταση του παιχνιδιού ανεβαίνει.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Στυλ: IB5533-381

Βραζιλία Academy Pro

54,99 €

Αφού τελειοποιήσεις τα βασικά, απογείωσε τις δεξιότητές σου. Η κλασική γραμμή συνδυάζεται με τεχνολογία που απομακρύνει την υγρασία, για δροσερή αίσθηση όταν η ένταση του παιχνιδιού ανεβαίνει.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
  • Τα ρεβέρ με φερμουάρ επιτρέπουν την εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση του παντελονιού φορώντας παπούτσια.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Στυλ: IB5533-381

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το κορίτσι φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,50 m
    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,47 m
    • Στενή εφαρμογή: κομψή, προσαρμοσμένη επιλογή
    • Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

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    Ποδοσφαιρικό πλεκτό παντελόνι Βραζιλία Nike Dri-FIT Academy Pro για μεγάλα παιδιά

    Βραζιλία Academy Pro

    54,99 €

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