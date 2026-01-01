Ποδοσφαιρικό πλεκτό παντελόνι Ατλέτικο Μαδρίτης Nike Dri-FIT Strike για μεγάλα παιδιά

Ανακυκλωμένα υλικά
Ατλέτικο Μαδρίτης Strike
Ποδοσφαιρικό πλεκτό παντελόνι Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Με σχεδιαστικές λεπτομέρειες που έχουν προσαρμοστεί ειδικά για τα ανερχόμενα αστέρια του ποδοσφαίρου, η στενή γραμμή και η τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα προσφέρουν δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση όσο τελειοποιείς τις δεξιότητές σου.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Deep Royal Blue/Λευκό
- Στυλ: II2812-010
Ατλέτικο Μαδρίτης Strike
Με σχεδιαστικές λεπτομέρειες που έχουν προσαρμοστεί ειδικά για τα ανερχόμενα αστέρια του ποδοσφαίρου, η στενή γραμμή και η τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα προσφέρουν δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση όσο τελειοποιείς τις δεξιότητές σου.
Πλεονεκτήματα
- Τα ρεβέρ με φερμουάρ επιτρέπουν την εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση του παντελονιού φορώντας παπούτσια.
- Το ελαστικό πλεκτό ύφασμα σε βοηθά να κινείσαι ελεύθερα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Σώμα: 91% πολυέστερ / 9% σπάντεξ. Φάσες / διχτυωτό υλικό: 100% πολυέστερ.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Deep Royal Blue/Λευκό
- Στυλ: II2812-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,27 m
- Στενή εφαρμογή: κομψή, προσαρμοσμένη επιλογή
- Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Ατλέτικο Μαδρίτης Strike