Ποδοσφαιρικό παντελόνι Nike Dri-FIT Τουρκία 2026 Academy Pro για μεγάλα παιδιά

Παντελόνι Τουρκία 2026 Academy Pro

49,99 €

Αυτό το παντελόνι από λείο πλεκτό ύφασμα έχει σχεδιαστεί για την προπόνηση ποδοσφαίρου και απομακρύνει τον ιδρώτα, για απόλυτη συγκέντρωση στο γήπεδο. Η στενή γραμμή, οι τσέπες με φερμουάρ και τα ρεβέρ εξαλείφουν τις ενοχλήσεις ενώ εσύ ανεβάζεις ρυθμό σε κάθε άσκηση και φιλικό.

Πλεονεκτήματα Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.