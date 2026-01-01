Ποδοσφαιρικό παντελόνι Nike Dri-FIT Τουρκία 2026 Academy Pro για μεγάλα παιδιά

Παντελόνι Τουρκία 2026 Academy Pro
Ποδοσφαιρικό παντελόνι Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
Αυτό το παντελόνι από λείο πλεκτό ύφασμα έχει σχεδιαστεί για την προπόνηση ποδοσφαίρου και απομακρύνει τον ιδρώτα, για απόλυτη συγκέντρωση στο γήπεδο. Η στενή γραμμή, οι τσέπες με φερμουάρ και τα ρεβέρ εξαλείφουν τις ενοχλήσεις ενώ εσύ ανεβάζεις ρυθμό σε κάθε άσκηση και φιλικό.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Sport Red/Λευκό
- Στυλ: IR0470-010
Παντελόνι Τουρκία 2026 Academy Pro
Αυτό το παντελόνι από λείο πλεκτό ύφασμα έχει σχεδιαστεί για την προπόνηση ποδοσφαίρου και απομακρύνει τον ιδρώτα, για απόλυτη συγκέντρωση στο γήπεδο. Η στενή γραμμή, οι τσέπες με φερμουάρ και τα ρεβέρ εξαλείφουν τις ενοχλήσεις ενώ εσύ ανεβάζεις ρυθμό σε κάθε άσκηση και φιλικό.
Πλεονεκτήματα
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% πολυέστερ
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Sport Red/Λευκό
- Στυλ: IR0470-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Στενή εφαρμογή: κομψή, προσαρμοσμένη επιλογή
- Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Παντελόνι Τουρκία 2026 Academy Pro