Ποδοσφαιρικό παντελόνι Nike Αγγλία Tech Fleece για μεγάλα αγόρια

Αγγλία Tech Fleece
Ποδοσφαιρικό παντελόνι Nike για μεγάλα αγόρια
Το ανάλαφρο Tech Fleece κορυφαίας ποιότητας με λεία υφή στο εσωτερικό και το εξωτερικό σε προστατεύει αποτελεσματικά από το κρύο χωρίς πρόσθετο όγκο. Έτσι, μπορείς να πανηγυρίζεις για την ομάδα σου, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Work Blue/Λευκό
- Στυλ: IB7869-486
Αγγλία Tech Fleece
Το ανάλαφρο Tech Fleece κορυφαίας ποιότητας με λεία υφή στο εσωτερικό και το εξωτερικό σε προστατεύει αποτελεσματικά από το κρύο χωρίς πρόσθετο όγκο. Έτσι, μπορείς να πανηγυρίζεις για την ομάδα σου, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Σώμα: 53% βαμβάκι / 47% πολυέστερ. Επένδυση τσέπης στην πλευρά των αρθρώσεων: 100% βαμβάκι.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Work Blue/Λευκό
- Στυλ: IB7869-486
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,38 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Κριτικές (0)
Κριτικές (0)
Καμία αξιολόγηση
Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Αγγλία Tech Fleece.
Αγγλία Tech Fleece