Ποδοσφαιρικό παντελόνι Nike Αγγλία Tech Fleece για μεγάλα αγόρια

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Το ανάλαφρο Tech Fleece κορυφαίας ποιότητας με λεία υφή στο εσωτερικό και το εξωτερικό σε προστατεύει αποτελεσματικά από το κρύο χωρίς πρόσθετο όγκο. Έτσι, μπορείς να πανηγυρίζεις για την ομάδα σου, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία.