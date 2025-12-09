Ποδοσφαιρικό παντελόνι φόρμας Dri-FIT Nike Academy για μεγάλα παιδιά

Gaia91e7bc407df34d9a8a33d1c9cffbb06f
questi pantaloni nn hanno il tessuto come tutti il materiale, hanno un tessuto molto più diverso infatti mio figlio nn li vuole e abbiamo fatto il reso
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Αυτό το ανάλαφρο παντελόνι σχεδιάστηκε για να σου προσφέρει άνετη εφαρμογή καθώς τελειοποιείς τις δεξιότητές σου, ενώ διαθέτει τεχνολογία Dri-FIT απομάκρυνσης του ιδρώτα και πλαϊνές φάσες από διχτυωτό υλικό, για να συνεχίζεις το παιχνίδι χωρίς να ζεσταίνεσαι υπερβολικά.
Nike Academy
Αυτό το ανάλαφρο παντελόνι σχεδιάστηκε για να σου προσφέρει άνετη εφαρμογή καθώς τελειοποιείς τις δεξιότητές σου, ενώ διαθέτει τεχνολογία Dri-FIT απομάκρυνσης του ιδρώτα και πλαϊνές φάσες από διχτυωτό υλικό, για να συνεχίζεις το παιχνίδι χωρίς να ζεσταίνεσαι υπερβολικά.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
3.5 αστέρια
Gaia91e7bc407df34d9a8a33d1c9cffbb06f
questi pantaloni nn hanno il tessuto come tutti il materiale, hanno un tessuto molto più diverso infatti mio figlio nn li vuole e abbiamo fatto il reso
david604418342
Le produit est conforme a la description. Le produit taille parfaitement bien. Mon fils ne transpire pas de dedans (très bien aéré). Super 👍 produit et de très bonne qualité
Nike Academy