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Ποδοσφαιρικό παντελόνι φόρμας Dri-FIT Nike Academy για μεγάλα παιδιά - Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Academy

Ποδοσφαιρικό παντελόνι φόρμας Dri-FIT για μεγάλα παιδιά

37,99 €
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Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Αυτό το ανάλαφρο παντελόνι σχεδιάστηκε για να σου προσφέρει άνετη εφαρμογή καθώς τελειοποιείς τις δεξιότητές σου, ενώ διαθέτει τεχνολογία Dri-FIT απομάκρυνσης του ιδρώτα και πλαϊνές φάσες από διχτυωτό υλικό, για να συνεχίζεις το παιχνίδι χωρίς να ζεσταίνεσαι υπερβολικά.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: HJ3711-010

Nike Academy

37,99 €

Αυτό το ανάλαφρο παντελόνι σχεδιάστηκε για να σου προσφέρει άνετη εφαρμογή καθώς τελειοποιείς τις δεξιότητές σου, ενώ διαθέτει τεχνολογία Dri-FIT απομάκρυνσης του ιδρώτα και πλαϊνές φάσες από διχτυωτό υλικό, για να συνεχίζεις το παιχνίδι χωρίς να ζεσταίνεσαι υπερβολικά.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, εξασφαλίζοντας έτσι στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
  • Η ελαστική ζώνη με κορδόνι που σφίγγει εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή.
  • Οι πλαϊνές φάσες από διχτυωτό υλικό εξασφαλίζουν αέρινη αίσθηση.
  • Η σχεδίαση περιλαμβάνει αεριζόμενο διχτυωτό υλικό επένδυσης ψηλά στα μπατζάκια, αλλά και υλικό επένδυσης από απαλό, ανάλαφρο ταφτά χαμηλά στα πόδια.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Σώμα / διχτυωτό υλικό: 100% πολυέστερ
  • Πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ
  • Ελαστικά ρεβέρ
  • Κεντημένο λογότυπο Swoosh
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: HJ3711-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,40 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
    • Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (2)

3.5 αστέρια

  • Gaia91e7bc407df34d9a8a33d1c9cffbb06f

    questi pantaloni nn hanno il tessuto come tutti il materiale, hanno un tessuto molto più diverso infatti mio figlio nn li vuole e abbiamo fatto il reso

  • david604418342

    Le produit est conforme a la description. Le produit taille parfaitement bien. Mon fils ne transpire pas de dedans (très bien aéré). Super 👍 produit et de très bonne qualité

Ποδοσφαιρικό παντελόνι φόρμας Dri-FIT Nike Academy για μεγάλα παιδιά

Nike Academy

37,99 €

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