Ποδοσφαιρικό παντελόνι φόρμας Dri-FIT Nike Academy για μεγάλα παιδιά

Αυτό το ανάλαφρο παντελόνι σχεδιάστηκε για να σου προσφέρει άνετη εφαρμογή καθώς τελειοποιείς τις δεξιότητές σου, ενώ διαθέτει τεχνολογία Dri-FIT απομάκρυνσης του ιδρώτα και πλαϊνές φάσες από διχτυωτό υλικό, για να συνεχίζεις το παιχνίδι χωρίς να ζεσταίνεσαι υπερβολικά.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Στυλ: HJ3711-010