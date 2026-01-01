Ποδοσφαιρικό παντελόνι φόρμας Τότεναμ Nike Club Fleece για μεγάλα αγόρια

Αυτό το παντελόνι φόρμας Τότεναμ είναι τόσο απαλό, ζεστό και άνετο που θα θέλεις να το φοράς κάθε στιγμή της ημέρας σου. Ανάλαφρο φλις με λεία υφή στο εξωτερικό και χνουδωτή υφή στο εσωτερικό, σε ένα ευκολοφόρετο κομμάτι που συνδυάζεται εύκολα με άλλα ρούχα όταν θέλεις λίγη περισσότερη ζεστασιά.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Λευκό

Στυλ: II3965-451