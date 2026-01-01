Ποδοσφαιρικό παντελόνι φόρμας Ατλέτικο Μαδρίτης Nike Club για μεγάλα αγόρια

Ατλέτικο Μαδρίτης Club
Ποδοσφαιρικό παντελόνι φόρμας Nike για μεγάλα αγόρια
Αυτό το παντελόνι φόρμας Ατλέτικο Μαδρίτης είναι τόσο απαλό, ζεστό και άνετο που θα θέλεις να το φοράς κάθε στιγμή της ημέρας σου. Το ύφασμα French Terry σε κλασική γραμμή που στενεύει προς τα κάτω χαρίζει την αίσθηση της αγαπημένης σου φόρμας, ενώ η λεπτομέρεια στον μηρό δείχνει την αφοσίωσή σου στην αγαπημένη σου ομάδα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Deep Royal Blue/Λευκό
- Στυλ: IO3548-455
Ατλέτικο Μαδρίτης Club
Αυτό το παντελόνι φόρμας Ατλέτικο Μαδρίτης είναι τόσο απαλό, ζεστό και άνετο που θα θέλεις να το φοράς κάθε στιγμή της ημέρας σου. Το ύφασμα French Terry σε κλασική γραμμή που στενεύει προς τα κάτω χαρίζει την αίσθηση της αγαπημένης σου φόρμας, ενώ η λεπτομέρεια στον μηρό δείχνει την αφοσίωσή σου στην αγαπημένη σου ομάδα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Τσέπες: 100% βαμβάκι.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Deep Royal Blue/Λευκό
- Στυλ: IO3548-455
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,57 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Ατλέτικο Μαδρίτης Club