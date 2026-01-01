Ποδοσφαιρικό παντελόνι φόρμας Ατλέτικο Μαδρίτης Nike Club για μεγάλα αγόρια

Αυτό το παντελόνι φόρμας Ατλέτικο Μαδρίτης είναι τόσο απαλό, ζεστό και άνετο που θα θέλεις να το φοράς κάθε στιγμή της ημέρας σου. Το ύφασμα French Terry σε κλασική γραμμή που στενεύει προς τα κάτω χαρίζει την αίσθηση της αγαπημένης σου φόρμας, ενώ η λεπτομέρεια στον μηρό δείχνει την αφοσίωσή σου στην αγαπημένη σου ομάδα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Deep Royal Blue/Λευκό

Στυλ: IO3548-455