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Ποδοσφαιρικό παντελόνι φόρμας Ατλέτικο Μαδρίτης Nike Club για μεγάλα αγόρια - Deep Royal Blue/Λευκό

Ατλέτικο Μαδρίτης Club

Ποδοσφαιρικό παντελόνι φόρμας Nike για μεγάλα αγόρια

44,99 €
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Αυτό το παντελόνι φόρμας Ατλέτικο Μαδρίτης είναι τόσο απαλό, ζεστό και άνετο που θα θέλεις να το φοράς κάθε στιγμή της ημέρας σου. Το ύφασμα French Terry σε κλασική γραμμή που στενεύει προς τα κάτω χαρίζει την αίσθηση της αγαπημένης σου φόρμας, ενώ η λεπτομέρεια στον μηρό δείχνει την αφοσίωσή σου στην αγαπημένη σου ομάδα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Deep Royal Blue/Λευκό
  • Στυλ: IO3548-455

Ατλέτικο Μαδρίτης Club

44,99 €

Αυτό το παντελόνι φόρμας Ατλέτικο Μαδρίτης είναι τόσο απαλό, ζεστό και άνετο που θα θέλεις να το φοράς κάθε στιγμή της ημέρας σου. Το ύφασμα French Terry σε κλασική γραμμή που στενεύει προς τα κάτω χαρίζει την αίσθηση της αγαπημένης σου φόρμας, ενώ η λεπτομέρεια στον μηρό δείχνει την αφοσίωσή σου στην αγαπημένη σου ομάδα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Τσέπες: 100% βαμβάκι.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Deep Royal Blue/Λευκό
  • Στυλ: IO3548-455

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,57 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
    • Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ποδοσφαιρικό παντελόνι φόρμας Ατλέτικο Μαδρίτης Nike Club για μεγάλα αγόρια

    Ατλέτικο Μαδρίτης Club

    44,99 €

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