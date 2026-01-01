Ποδοσφαιρικό μαλακό jockey καπέλο Τότεναμ Nike Club

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Τότεναμ Club
Ποδοσφαιρικό μαλακό jockey καπέλο Nike
27,99 €
Ολοκλήρωσε την εμφάνισή σου την ημέρα του αγώνα με αυτό το μαλακό jockey καπέλο της Τότεναμ.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Λευκό
- Στυλ: HQ6807-451
Τότεναμ Club
27,99 €
Ολοκλήρωσε την εμφάνισή σου την ημέρα του αγώνα με αυτό το μαλακό jockey καπέλο της Τότεναμ.
Πλεονεκτήματα
- Ανάλαφρο, αεριζόμενο υφαντό ύφασμα.
- Το jockey καπέλο μεσαίου βάθους είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Στρογγυλεμένο γείσο
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο χέρι
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Λευκό
- Στυλ: HQ6807-451
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Τότεναμ Club
27,99 €