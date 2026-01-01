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Ποδοσφαιρικό μαλακό jockey καπέλο Τότεναμ Nike Club - Obsidian/Λευκό

Τότεναμ Club

Ποδοσφαιρικό μαλακό jockey καπέλο Nike

27,99 €
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Ολοκλήρωσε την εμφάνισή σου την ημέρα του αγώνα με αυτό το μαλακό jockey καπέλο της Τότεναμ.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Λευκό
  • Στυλ: HQ6807-451

Τότεναμ Club

27,99 €

Ολοκλήρωσε την εμφάνισή σου την ημέρα του αγώνα με αυτό το μαλακό jockey καπέλο της Τότεναμ.

Πλεονεκτήματα

  • Ανάλαφρο, αεριζόμενο υφαντό ύφασμα.
  • Το jockey καπέλο μεσαίου βάθους είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Στρογγυλεμένο γείσο
  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο χέρι
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Λευκό
  • Στυλ: HQ6807-451

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ποδοσφαιρικό μαλακό jockey καπέλο Τότεναμ Nike Club

    Τότεναμ Club

    27,99 €

    Ολοκλήρωσε το look