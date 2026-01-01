Ποδοσφαιρική φόρμα με κουκούλα Αγγλία Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά

εικόνα 1 από 7
Ανακυκλωμένα υλικά
Αγγλία
Ποδοσφαιρική φόρμα με κουκούλα Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
89,99 €
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Αυτή η κλασική φόρμα της εθνικής Αγγλίας είναι φτιαγμένη από απαλό πλεκτό ύφασμα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για άνετη αίσθηση στο παιχνίδι όλη μέρα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Speed Red/Work Blue/Obsidian
- Στυλ: IH1896-100
Αγγλία
89,99 €
Αυτή η κλασική φόρμα της εθνικής Αγγλίας είναι φτιαγμένη από απαλό πλεκτό ύφασμα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για άνετη αίσθηση στο παιχνίδι όλη μέρα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Ελαστικές μανσέτες και τελείωμα στο τζάκετ
- Πλαϊνές τσέπες
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Speed Red/Work Blue/Obsidian
- Στυλ: IH1896-100
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το κορίτσι φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,37 m
- Το αγόρι φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,37 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
Κριτικές (0)
Κριτικές (0)
Καμία αξιολόγηση
Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Αγγλία.
Αγγλία
89,99 €