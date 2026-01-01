Ποδοσφαιρική φόρμα με κουκούλα Αγγλία Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά

Αυτό το προϊόν εξαιρείται από τις προσφορές και τις εκπτώσεις του ιστοτόπου.

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Αυτή η κλασική φόρμα της εθνικής Αγγλίας είναι φτιαγμένη από απαλό πλεκτό ύφασμα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για άνετη αίσθηση στο παιχνίδι όλη μέρα.