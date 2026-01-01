Ποδοσφαιρική φλις μπλούζα με κουκούλα Nike Τσέλσι City Side για μεγάλα παιδιά

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Τσέλσι City Side
Ποδοσφαιρική φλις μπλούζα με κουκούλα Nike για μεγάλα παιδιά
59,99 €
Αυτή η μπλούζα με κουκούλα της Τσέλσι είναι φτιαγμένη από φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή, που έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό. Η κανονική γραμμή του έχει χαλαρή αίσθηση στο σώμα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Bright Blue
- Στυλ: IQ6790-010
Τσέλσι City Side
59,99 €
Αυτή η μπλούζα με κουκούλα της Τσέλσι είναι φτιαγμένη από φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή, που έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό. Η κανονική γραμμή του έχει χαλαρή αίσθηση στο σώμα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Κουκούλα με κορδόνι που σφίγγει
- Διαχωρισμένη μεγάλη τσέπη
- Ριμπ ύφανση στο τελείωμα και στις μανσέτες
- Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Ριμπ ύφανση: 98% βαμβάκι / 2% σπάντεξ.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Bright Blue
- Στυλ: IQ6790-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το κορίτσι φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,47 m
- Το αγόρι φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,47 μ.
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Τσέλσι City Side
59,99 €