Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica τερματοφύλακα Ίντερ 2026/27 Stadium για μεγάλα παιδιά

Ανακυκλωμένα υλικά
Ίντερ 2026/27 Stadium Τερματοφύλακας
Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Απόκτησε την εμφάνιση τερματοφύλακα της αγαπημένης σου ομάδας με αυτή τη φανέλα Replica της Ίντερ. Η συλλογή Stadium συνδυάζει λεπτομέρειες της αυθεντικής σχεδίασης με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για να σου προσφέρει αγωνιστικό στιλ εμπνευσμένο από την αγαπημένη σου ομάδα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IQ6758-011
Ίντερ 2026/27 Stadium Τερματοφύλακας
Απόκτησε την εμφάνιση τερματοφύλακα της αγαπημένης σου ομάδας με αυτή τη φανέλα Replica της Ίντερ. Η συλλογή Stadium συνδυάζει λεπτομέρειες της αυθεντικής σχεδίασης με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για να σου προσφέρει αγωνιστικό στιλ εμπνευσμένο από την αγαπημένη σου ομάδα.
Πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
- Πρόκειται για αντίγραφο του αυθεντικού σχεδίου, με λεπτομέρειες εμπνευσμένες από την εμφάνιση που φορούν οι παίκτες της ομάδας.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Αντίγραφο της αυθεντικής σχεδίασης
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IQ6758-011
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το κορίτσι φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,24 μ.
- Το αγόρι φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,40 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Ίντερ 2026/27 Stadium Τερματοφύλακας