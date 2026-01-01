Ποδοσφαιρική φανέλα Aero-FIT Nike x LEGO® Collection για μεγάλα παιδιά

Συλλογή Nike x LEGO® Collection

89,99 €

Εμπνευσμένη από τα ζωηρά χρώματα του δηλητηριώδους βατράχου, αυτή η ασύλληπτα αεριζόμενη φανέλα Aero-FIT αποδεικνύει ότι η δύναμη μπορεί να κρύβεται ακόμα και στα πιο μικρά μεγέθη. Το σχέδιο από τουβλάκια LEGO® στους ώμους και οι ολογραφικές πινελιές αιφνιδιάζουν την άμυνα κάθε φορά που επιταχύνεις στο γήπεδο.

Συλλογή Nike Football x LEGO

Παίξε με ένστικτο, με μια μεγάλη γκάμα από ξέφρενα σχέδια επηρεασμένα από τα τουβλάκια LEGO.

Ηρεμία, δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση

Η τεχνολογία Nike Aero-FIT έχει σχεδιαστεί για μέγιστη κυκλοφορία του αέρα. Επιτρέπει τη ροή του αέρα στο δέρμα σας για να παραμένετε δροσεροί όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Η τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα προσφέρει δροσερή και άνετη αίσθηση.