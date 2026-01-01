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Ποδοσφαιρική πλεκτή φόρμα Nike Dri-FIT Τσέλσι Strike για μεγάλα παιδιά - Bright Blue/Pitch Blue/Λευκό/Midwest Gold

Ανακυκλωμένα υλικά

Τσέλσι Strike

Ποδοσφαιρική πλεκτή φόρμα Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά

109,99 €
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Με σχεδιαστικές λεπτομέρειες που έχουν προσαρμοστεί ειδικά για τα ανερχόμενα αστέρια του ποδοσφαίρου, αυτή η φόρμα σε βοηθά να προπονείσαι με άνεση. Αυτό το κομμάτι είναι αντίγραφο του αυθεντικού σχεδίου που φορούν οι επαγγελματίες παίκτες. Έχει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση ενώ εσύ τελειοποιείς τις δεξιότητές σου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Bright Blue/Pitch Blue/Λευκό/Midwest Gold
  • Στυλ: II2859-452

Τσέλσι Strike

109,99 €

Με σχεδιαστικές λεπτομέρειες που έχουν προσαρμοστεί ειδικά για τα ανερχόμενα αστέρια του ποδοσφαίρου, αυτή η φόρμα σε βοηθά να προπονείσαι με άνεση. Αυτό το κομμάτι είναι αντίγραφο του αυθεντικού σχεδίου που φορούν οι επαγγελματίες παίκτες. Έχει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση ενώ εσύ τελειοποιείς τις δεξιότητές σου.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Bright Blue/Pitch Blue/Λευκό/Midwest Gold
  • Στυλ: II2859-452

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το κορίτσι φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,47 m
    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,38 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

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    Ποδοσφαιρική πλεκτή φόρμα Nike Dri-FIT Τσέλσι Strike για μεγάλα παιδιά

    Τσέλσι Strike

    109,99 €

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