Ποδοσφαιρική πλεκτή φόρμα Nike Dri-FIT Αγγλία Strike για μικρά παιδιά

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Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Οι μελλοντικοί πρωταθλητές χρειάζονται και την κατάλληλη εμφάνιση. Αυτή η φόρμα Αγγλίας Strike με τεχνολογία που απομακρύνει τον ιδρώτα περιλαμβάνει παντελόνι σε κλασική γραμμή και τζάκετ με φερμουάρ για απόλυτη άνεση.