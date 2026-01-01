Ποδοσφαιρική πλεκτή φόρμα Τσέλσι Nike Dri-FIT Strike για μικρά παιδιά

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Οι μελλοντικοί πρωταθλητές χρειάζονται και την κατάλληλη εμφάνιση. Αυτή η φόρμα Strike της Τσέλσι με τεχνολογία που απομακρύνει τον ιδρώτα περιλαμβάνει παντελόνι σε κλασική γραμμή και τζάκετ με φερμουάρ για απόλυτη άνεση.