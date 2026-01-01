 
εικόνα 1 από 7
Ποδοσφαιρική πλεκτή φόρμα Παρί Σεν Ζερμέν Nike Dri-FIT Academy Pro για μεγάλα παιδιά - Midnight Navy/University Red/Λευκό/Λευκό

Ανακυκλωμένα υλικά

Παρί Σεν Ζερμέν Academy Pro

Ποδοσφαιρική πλεκτή φόρμα Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά

79,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών
Αυτό το προϊόν εξαιρείται από τις προσφορές και τις εκπτώσεις του ιστοτόπου.

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Αφού τελειοποιήσεις τα βασικά, απογείωσε τις δεξιότητές σου. Η κλασική εφαρμογή συνδυάζεται με την τεχνολογία απομάκρυνσης της υγρασίας, για δροσερή αίσθηση όταν η ένταση της προπόνησης ανεβαίνει.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Midnight Navy/University Red/Λευκό/Λευκό
  • Στυλ: II1700-410

Παρί Σεν Ζερμέν Academy Pro

79,99 €

Αφού τελειοποιήσεις τα βασικά, απογείωσε τις δεξιότητές σου. Η κλασική εφαρμογή συνδυάζεται με την τεχνολογία απομάκρυνσης της υγρασίας, για δροσερή αίσθηση όταν η ένταση της προπόνησης ανεβαίνει.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Midnight Navy/University Red/Λευκό/Λευκό
  • Στυλ: II1700-410

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το κορίτσι φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,52 m
    • Το αγόρι φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,37 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (0)

Καμία αξιολόγηση

Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Παρί Σεν Ζερμέν Academy Pro.

    Ποδοσφαιρική πλεκτή φόρμα Παρί Σεν Ζερμέν Nike Dri-FIT Academy Pro για μεγάλα παιδιά

    Παρί Σεν Ζερμέν Academy Pro

    79,99 €

    Ολοκλήρωσε το look