Ποδοσφαιρική πλεκτή φόρμα Αγγλία Nike Dri-FIT Strike για μεγάλα παιδιά

Με σχεδιαστικές λεπτομέρειες που έχουν προσαρμοστεί ειδικά για τα ανερχόμενα αστέρια του ποδοσφαίρου, αυτή η φόρμα σε βοηθά να προπονείσαι με άνεση. Αυτό το κομμάτι είναι αντίγραφο του αυθεντικού σχεδίου που φορούν οι επαγγελματίες παίκτες. Έχει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση ενώ εσύ τελειοποιείς τις δεξιότητές σου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Work Blue/Obsidian/Speed Red/Λευκό

Στυλ: IB7985-486