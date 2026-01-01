Ποδοσφαιρική πλεκτή μπλούζα προπόνησης Nike Dri-FIT Ατλέτικο Μαδρίτης Strike για μεγάλα παιδιά

Με σχεδιαστικές λεπτομέρειες που έχουν προσαρμοστεί ειδικά για τα ανερχόμενα αστέρια του ποδοσφαίρου, η στενή, άψογη γραμμή εξασφαλίζει ότι τίποτα δεν μπορεί να μπει ανάμεσα σε σένα και την μπάλα. Η τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα έχει δροσερή αίσθηση και σε βοηθάει να έχεις απόλυτη συγκέντρωση όσο τελειοποιείς τις δεξιότητές σου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Volt/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue

Στυλ: II3877-702