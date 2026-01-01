Ποδοσφαιρική πλεκτή μπλούζα προπόνησης Βραζιλία Nike Dri-FIT Academy Pro για μεγάλα παιδιά

Ανακυκλωμένα υλικά
Βραζιλία Academy Pro
Ποδοσφαιρική πλεκτή μπλούζα προπόνησης Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Αφού τελειοποιήσεις τα βασικά, απογείωσε τις δεξιότητές σου. Η κλασική εφαρμογή συνδυάζεται με την τεχνολογία απομάκρυνσης της υγρασίας, για δροσερή αίσθηση όταν η ένταση της προπόνησης ανεβαίνει.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Photo Blue/Light Menta/Midwest Gold
- Στυλ: IB5526-435
Βραζιλία Academy Pro
Αφού τελειοποιήσεις τα βασικά, απογείωσε τις δεξιότητές σου. Η κλασική εφαρμογή συνδυάζεται με την τεχνολογία απομάκρυνσης της υγρασίας, για δροσερή αίσθηση όταν η ένταση της προπόνησης ανεβαίνει.
Πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
- Χάρη στις υποδοχές για τους αντίχειρες, έχεις περισσότερη κάλυψη και σταθερή εφαρμογή στα μανίκια κατά την κίνηση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Photo Blue/Light Menta/Midwest Gold
- Στυλ: IB5526-435
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το κορίτσι φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,50 m
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,47 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Βραζιλία Academy Pro