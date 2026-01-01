Ποδοσφαιρική μπλούζα Nike Dri-FIT Erling Haaland Academy για μεγάλα παιδιά

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Με σχέδιο εμπνευσμένο από τη μαγνητική επίδραση του Erling στο γήπεδο, αυτή η ανάλαφρη μπλούζα διαθέτει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και φάσες από διχτυωτό υλικό, για δροσερή αίσθηση όσο κυριαρχείς στο γήπεδο.