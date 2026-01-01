Ποδοσφαιρική μπλούζα Nike Dri-FIT Erling Haaland Academy για μεγάλα παιδιά

Ανακυκλωμένα υλικά
Erling Haaland Academy
Ποδοσφαιρική μπλούζα Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Με σχέδιο εμπνευσμένο από τη μαγνητική επίδραση του Erling στο γήπεδο, αυτή η ανάλαφρη μπλούζα διαθέτει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και φάσες από διχτυωτό υλικό, για δροσερή αίσθηση όσο κυριαρχείς στο γήπεδο.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Λευκό/Hot Punch/Hot Punch
- Στυλ: IF2809-100
Erling Haaland Academy
Με σχέδιο εμπνευσμένο από τη μαγνητική επίδραση του Erling στο γήπεδο, αυτή η ανάλαφρη μπλούζα διαθέτει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και φάσες από διχτυωτό υλικό, για δροσερή αίσθηση όσο κυριαρχείς στο γήπεδο.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Λευκό/Hot Punch/Hot Punch
- Στυλ: IF2809-100
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,41 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Erling Haaland Academy