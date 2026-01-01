Ποδοσφαιρική μπλούζα Nike Dri-FIT Τουρκία 2026 Academy Pro Drill για μεγάλα παιδιά

Μπλούζα Τουρκία 2026 Academy Pro Drill

49,99 €

Αυτή η ανάλαφρη μπλούζα προπόνησης έχει σχεδιαστεί για το ποδόσφαιρο, με πλαϊνές φάσες από διχτυωτό υλικό για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και δροσερή, αεριζόμενη αίσθηση. Το ύφασμα Dri-FIT με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, η στενή γραμμή και το φερμουάρ στο 1/4 του μήκους συνδυάζονται για αίσθηση χωρίς ενοχλήσεις, καθώς ανεβάζεις ρυθμό σε κάθε άσκηση και προπόνηση.

Πλεονεκτήματα Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.