Ποδοσφαιρική μπλούζα Nike Dri-FIT Τουρκία 2026 Academy Pro Drill για μεγάλα παιδιά

Μπλούζα Τουρκία 2026 Academy Pro Drill
Ποδοσφαιρική μπλούζα προπόνησης Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
Αυτή η ανάλαφρη μπλούζα προπόνησης έχει σχεδιαστεί για το ποδόσφαιρο, με πλαϊνές φάσες από διχτυωτό υλικό για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και δροσερή, αεριζόμενη αίσθηση. Το ύφασμα Dri-FIT με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, η στενή γραμμή και το φερμουάρ στο 1/4 του μήκους συνδυάζονται για αίσθηση χωρίς ενοχλήσεις, καθώς ανεβάζεις ρυθμό σε κάθε άσκηση και προπόνηση.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Sport Red/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IR0472-614
Μπλούζα Τουρκία 2026 Academy Pro Drill
Αυτή η ανάλαφρη μπλούζα προπόνησης έχει σχεδιαστεί για το ποδόσφαιρο, με πλαϊνές φάσες από διχτυωτό υλικό για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και δροσερή, αεριζόμενη αίσθηση. Το ύφασμα Dri-FIT με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, η στενή γραμμή και το φερμουάρ στο 1/4 του μήκους συνδυάζονται για αίσθηση χωρίς ενοχλήσεις, καθώς ανεβάζεις ρυθμό σε κάθε άσκηση και προπόνηση.
Πλεονεκτήματα
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% πολυέστερ
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Sport Red/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IR0472-614
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,50 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Κριτικές (0)
Κριτικές (0)
Καμία αξιολόγηση
Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Μπλούζα Τουρκία 2026 Academy Pro Drill.
Μπλούζα Τουρκία 2026 Academy Pro Drill