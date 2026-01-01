Ποδοσφαιρική μπλούζα Dri-FIT Nike Academy "Alexia Putellas" για μεγάλα κορίτσια

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Academy "Alexia Putellas"
Ποδοσφαιρική μπλούζα Dri-FIT για μεγάλα κορίτσια
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Η Alexia Putellas δημιουργεί χώρο με δημιουργικά, γρήγορα κοψίματα, οδηγώντας συχνά την ομάδα της στη νίκη. Αυτή η ανάλαφρη και αεριζόμενη μπλούζα Academy έχει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για να μπορείς να κινείσαι και να παίζεις δυναμικά, όπως η Alexia, χωρίς να ιδρώνεις.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pure Platinum/Sea Coral/Μαύρο
- Στυλ: IO5797-043
Nike Academy "Alexia Putellas"
Η Alexia Putellas δημιουργεί χώρο με δημιουργικά, γρήγορα κοψίματα, οδηγώντας συχνά την ομάδα της στη νίκη. Αυτή η ανάλαφρη και αεριζόμενη μπλούζα Academy έχει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για να μπορείς να κινείσαι και να παίζεις δυναμικά, όπως η Alexia, χωρίς να ιδρώνεις.
Πλεονεκτήματα
- Οι πλαϊνές ραφές με φάσες βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα για δροσερή αίσθηση.
- Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Σώμα: 100% πολυέστερ. Διχτυωτό υλικό: 100% πολυέστερ.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pure Platinum/Sea Coral/Μαύρο
- Στυλ: IO5797-043
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,44 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Nike Academy "Alexia Putellas"