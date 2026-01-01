Ποδοσφαιρική μπλούζα Dri-FIT Nike Academy "Alexia Putellas" για μεγάλα κορίτσια

Η Alexia Putellas δημιουργεί χώρο με δημιουργικά, γρήγορα κοψίματα, οδηγώντας συχνά την ομάδα της στη νίκη. Αυτή η ανάλαφρη και αεριζόμενη μπλούζα Academy έχει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για να μπορείς να κινείσαι και να παίζεις δυναμικά, όπως η Alexia, χωρίς να ιδρώνεις.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Pure Platinum/Sea Coral/Μαύρο

Στυλ: IO5797-043