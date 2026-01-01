Ποδοσφαιρική μπλούζα Dri-FIT Nike Academy για μεγάλα κορίτσια

Αυτή η ανάλαφρη πλεκτή μπλούζα σχεδιάστηκε για να σου προσφέρει δροσερή και άνετη εφαρμογή ενώ τελειοποιείς τις δεξιότητές σου, ενώ διαθέτει επίσης τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει τον ιδρώτα. Το διχτυωτό υλικό πίσω και στα πλάγια επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό/Μαύρο/Λευκό

Στυλ: IO5799-010