Ποδοσφαιρική μπλούζα προπόνησης Nike Dri-FIT Αγγλία Strike για μεγάλα παιδιά

Με σχεδιαστικές λεπτομέρειες που έχουν προσαρμοστεί ειδικά για τα ανερχόμενα αστέρια του ποδοσφαίρου, η στενή, άψογη εφαρμογή εξασφαλίζει ότι τίποτα δεν μπορεί να μπει ανάμεσα σε σένα και την μπάλα. Η τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα έχει δροσερή αίσθηση και σε βοηθάει να έχεις απόλυτη συγκέντρωση όσο τελειοποιείς τις δεξιότητές σου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Work Blue/Obsidian/Λευκό

Στυλ: IB7982-486