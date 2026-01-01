Ποδοσφαιρική μπλούζα προπόνησης Nike Dri-FIT Αγγλία Strike για μεγάλα παιδιά

Ανακυκλωμένα υλικά
Αγγλία Strike
Ποδοσφαιρική μπλούζα προπόνησης Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Με σχεδιαστικές λεπτομέρειες που έχουν προσαρμοστεί ειδικά για τα ανερχόμενα αστέρια του ποδοσφαίρου, η στενή, άψογη εφαρμογή εξασφαλίζει ότι τίποτα δεν μπορεί να μπει ανάμεσα σε σένα και την μπάλα. Η τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα έχει δροσερή αίσθηση και σε βοηθάει να έχεις απόλυτη συγκέντρωση όσο τελειοποιείς τις δεξιότητές σου.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Work Blue/Obsidian/Λευκό
- Στυλ: IB7982-486
Αγγλία Strike
Με σχεδιαστικές λεπτομέρειες που έχουν προσαρμοστεί ειδικά για τα ανερχόμενα αστέρια του ποδοσφαίρου, η στενή, άψογη εφαρμογή εξασφαλίζει ότι τίποτα δεν μπορεί να μπει ανάμεσα σε σένα και την μπάλα. Η τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα έχει δροσερή αίσθηση και σε βοηθάει να έχεις απόλυτη συγκέντρωση όσο τελειοποιείς τις δεξιότητές σου.
Πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
- Χάρη στις υποδοχές για τους αντίχειρες, έχεις περισσότερη κάλυψη και σταθερή εφαρμογή στα μανίκια κατά την κίνηση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Σώμα: 91% πολυέστερ / 9% σπάντεξ. Φάσες: 100% πολυέστερ.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Work Blue/Obsidian/Λευκό
- Στυλ: IB7982-486
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,40 m
- Στενή εφαρμογή: κομψή, προσαρμοσμένη επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Αγγλία Strike