Ποδοσφαιρική μπλούζα από French Terry ύφασμα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος Ατλέτικο Μαδρίτης Nike Club για μεγάλα αγόρια

Αυτή η απαλή, ζεστή και άνετη μπλούζα με κουκούλα της Ατλέτικο προσφέρει κάλυψη στις χαμηλές θερμοκρασίες. Το ύφασμα French Terry σε κλασική γραμμή συνδυάζεται εύκολα πάνω από τα άλλα ρούχα σου, ενώ οι λεπτομέρειες στο στήθος δείχνουν την αφοσίωσή σου στην ομάδα που αγαπάς.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Deep Royal Blue/Λευκό

Στυλ: IO3549-455