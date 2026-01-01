Ποδοσφαιρική μπλούζα από French Terry ύφασμα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος Ατλέτικο Μαδρίτης Nike Club για μεγάλα αγόρια

Ατλέτικο Μαδρίτης Club
Ποδοσφαιρική μπλούζα από French Terry ύφασμα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος Nike για μεγάλα αγόρια
Αυτή η απαλή, ζεστή και άνετη μπλούζα με κουκούλα της Ατλέτικο προσφέρει κάλυψη στις χαμηλές θερμοκρασίες. Το ύφασμα French Terry σε κλασική γραμμή συνδυάζεται εύκολα πάνω από τα άλλα ρούχα σου, ενώ οι λεπτομέρειες στο στήθος δείχνουν την αφοσίωσή σου στην ομάδα που αγαπάς.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Deep Royal Blue/Λευκό
- Στυλ: IO3549-455
Ατλέτικο Μαδρίτης Club
Αυτή η απαλή, ζεστή και άνετη μπλούζα με κουκούλα της Ατλέτικο προσφέρει κάλυψη στις χαμηλές θερμοκρασίες. Το ύφασμα French Terry σε κλασική γραμμή συνδυάζεται εύκολα πάνω από τα άλλα ρούχα σου, ενώ οι λεπτομέρειες στο στήθος δείχνουν την αφοσίωσή σου στην ομάδα που αγαπάς.
Πλεονεκτήματα
- Το French Terry ύφασμα έχει απαλή υφή που χαρίζει ανάλαφρη άνεση όπως ακριβώς και το κλασικό σου φούτερ.
- Η ριμπ ύφανση στις μανσέτες και στο τελείωμα προσφέρει σταθερή εφαρμογή της μπλούζας με κουκούλα κατά την κίνηση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Μπροστινές τσέπες
- Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Ριμπ ύφανση: 97% βαμβάκι / 3% σπάντεξ.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Deep Royal Blue/Λευκό
- Στυλ: IO3549-455
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,57 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Ατλέτικο Μαδρίτης Club