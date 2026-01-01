Ποδοσφαιρική μακρυμάνικη φανέλα τερματοφύλακα Παρί Σεν Ζερμέν 2025/26 Nike Dri-FIT Replica Stadium για μεγάλα παιδιά

Απόκτησε την εμφάνιση του τερματοφύλακα της αγαπημένης σου ομάδας με αυτή τη φανέλα Replica της Παρί Σεν Ζερμέν. Η συλλογή Stadium συνδυάζει λεπτομέρειες της αυθεντικής σχεδίασης με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για να σου προσφέρει αγωνιστικό στιλ εμπνευσμένο από την αγαπημένη σου ομάδα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Smoke Grey/Λευκό

Στυλ: HJ5267-010