Ποδοσφαιρική κοντομάνικη πλεκτή μπλούζα Βραζιλίας Nike Dri-FIT Academy Pro για μεγάλα παιδιά

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Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Αυτό το μπλουζάκι Βραζιλία σε κλασική γραμμή διαθέτει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση όταν η ένταση της προπόνησης κορυφώνεται.