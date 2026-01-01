Ποδοσφαιρική κοντομάνικη πλεκτή μπλούζα Βραζιλίας Nike Dri-FIT Academy Pro για μεγάλα παιδιά

εικόνα 1 από 7
Ανακυκλωμένα υλικά
Βραζιλία Academy Pro
Ποδοσφαιρική κοντομάνικη πλεκτή μπλούζα Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
29,99 €
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Αυτό το μπλουζάκι Βραζιλία σε κλασική γραμμή διαθέτει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση όταν η ένταση της προπόνησης κορυφώνεται.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Photo Blue/Light Menta/Midwest Gold
- Στυλ: IB5523-435
Βραζιλία Academy Pro
29,99 €
Αυτό το μπλουζάκι Βραζιλία σε κλασική γραμμή διαθέτει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση όταν η ένταση της προπόνησης κορυφώνεται.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Photo Blue/Light Menta/Midwest Gold
- Στυλ: IB5523-435
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το κορίτσι φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,50 m
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,47 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
Κριτικές (0)
Κριτικές (0)
Καμία αξιολόγηση
Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Βραζιλία Academy Pro.
Βραζιλία Academy Pro
29,99 €